Unicef, 10 paesi dove se sei bambino è quasi impossibile andare a scuola — la classifica

La guerra è la peggiore nemica dell’istruzione. Nei paesi dove è in corso un conflitto civile, dove gli adulti hanno deciso di “giocare” a fare i soldati, i bambini sono le vittime principali. Ai bambini viene negato il diritto fondamentale di imparare, di andare a scuola e di giocare. Per davvero. La Liberia, in Africa occidentale, è il paese con la più alta percentuale di bambine e bambini che non possono frequentare la scuola primaria con quasi i due terzi (62 per cento) che non hanno mai messo piede in un’aula.

La classifica dell'Unicef

La scuola protegge i bambini dalle guerre, fisicamente e psicologicamente

I bambini che non vanno a scuola sono 61 milioni nel mondo

Paese Percentuale di bambini che non va a scuola Liberia 62 per cento Sud Sudan 59 per cento Eritrea 59 per cento Afghanistan 46 per cento Sudan 45 per cento Gibuti 43 per cento Guinea Equatoriale 42 per cento Niger 38 per cento Mali 36 per cento Nigeria 34 per cento

L'istruzione contro le disuguaglianze