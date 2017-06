Vaccini, da domani entra in vigore l’obbligatorietà

Entrerà in vigore da domani mattina, 8 giugno, il decreto sui vaccini obbligatori per i bambini. Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi il decreto voluto dal governo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale e poi diventerà operativo. L’obbligo riguarda 12 vaccinazioni (antipoliomielite, antidifterica, antitetanica, antiepatite b, antipertosse più anti-haemophilus influenzae di tipo b, antimeningococcica di tipo b, antimeningococcica di tipo c, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella) ed è vincolante per la frequenza degli asili nido e delle scuole materne: a partire dal prossimo anno scolastico, i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non saranno ammessi. Per le scuole dell’obbligo invece non ci sarà obbligatorietà, ma multe salatissime (fino a 7 mila euro) e perfino il rischio di perdere la patria potestà per i genitori che non si adegueranno. Per iscrivere i propri figli a scuola, ha spiegato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sarà sufficiente presentare una autocertificazione: basterà anche la semplice presentazione alla Azienda sanitaria locale di competenza della richiesta di vaccinazione per avere il via libera della scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire le vaccinazioni entro la fine dell'anno scolastico. “Abbiamo cercato di costruire un decreto che garantisse due cose – ha detto il ministro Lorenzin - : da una parte la sicurezza della collettività, sia dei bambini che degli adulti, e dall’altra cercare di recare il minor disagio possibile ai cittadini, mettendoli in condizione di svolgere le vaccinazioni in tranquillità e senza affanni”.