Warka Water, la torre che produce acqua dall’aria in Etiopia, funziona

Fa 100 litri di acqua al giorno. Si chiama Warka Water ed è una sorta di albero che toglie la sete. Produce acqua, in Etiopia, regione del mondo in cui la siccità è molto diffusa e dove la grave crisi alimentare ha toccato nel 2016, secondo un rapporto Onu, oltre 10 milioni di uomini, donne e bambini. In un anno dalla sua messa in opera nell’area di Dorze, Warka Water ha già prodotto più di 30mila litri d’acqua. Ovviamente 100 litri di acqua al giorno non bastano a dissetare un intero villaggio, quindi è improbabile che queste costruzioni possano soppiantare i veri pozzi, o le opere ingegneristiche, sempre necessarie in Africa. Ma certamente, data la leggerezza del progetto, la Warka Water può alleviare le gravissime condizioni di disagio di piccole comunità. E poi, se ne possono costruire molte altre.

Warka Water sfrutta il principio della condensazione

La scheda tecnica della Warka Water presentata su Kickstarter

Peso: 60 kg Materiali: bambù, canapa, giunzioni metalliche, bioplastica, rete Dimensioni: Altezza 10 m, diametro 4,2 m Superficie: 80 mq, collettore d’acqua 43 mq, Costo: ~ 500-1.000 $ (produzione in Etiopia) Manutenzione: facile da pulire e da riparare, non ci sono organi in movimento