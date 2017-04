Zimbabwe, un cacciatore professionista è stato ucciso dai coccodrilli

Scott van Zyl, 44 anni, uccideva animali per professione accompagnando in giro per l’Africa facoltosi clienti disposti a spendere piccoli capitali per abbattere specie grandi e ambite, come rinoceronti, leoni, elefanti, bufali e leopardi. Lo scorso venerdì van Zyl, titolare della società Ss Pro Safaris, si trovava in Zimbabwe, impegnato in una battuta di caccia con un cliente e la sua muta di cani. I due uomini si sono separati addentrandosi nella macchia e da allora nessuno ha più visto van Zyl.

L’incidente

Tracce di Dna nei coccodrilli

Una morte senza senso e un’attività senza senso

Il conflitto tra uomini e coccodrilli