4 curiosità (scientificamente provate) sul tuo gatto

Per celebrare questo animale intelligente e misterioso, sacro per gli antichi Egizi e maledetto per chi dava la caccia alle streghe nel Medioevo, riportiamo quattro studi che ne rivelano alcune curiosità.

1) I gatti riconoscono la voce dei loro padroni e scelgono di ignorarla consapevolmente

Si tratta di una ricerca giapponese dell'Università di Tokyo che di fatto conferma il sospetto di qualunque umano che conviva con uno o più felini: si tratta di animali che non sono né sordi, né stupidi, semplicemente non hanno voglia di rispondere. I due ricercatori Atsuko Saito e Kazutaka Shinozuka hanno monitorato 20 gatti nelle rispettive case, facendo pronunciare i loro nomi prima dai padroni e poi da completi estranei. Quando il nome era pronunciato dai padroni, ogni gatto dimostrava un atteggiamento corporeo di riconoscimento (attraverso i segnali dati dalla testa, dalle orecchie e dalla coda), ma non dava segno di voler rispondere al richiamo.

2) Vedono in noi altri gatti

3) Preferiscono le donne

4) Non mangiano specie in via d'estinzione