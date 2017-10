http://www.tenutaportadiferro.it/

Visite guidate su prenotazione da marzo ad ottobre (minimo 15 persone).

E' possibile organizzare visite, brunch, aperitivi, tea-time ed eventi su prenotazione.

Le Case Biviere

96016 Lentini (SR) Tel. +39 095-7831449 http://www.ilgiardinodelbiviere.it/ Marzo - novembre 2013: visite solo su prenotazione telefonica. Aperture invernali eccezionali: durante bel tempo solo su appuntamento. (con la preziosa collaborazione di Judith Wade, Grandi Giardini Italiani )

Chi si aspetterebbe questo gioiello nascosto a Lentini, terra arsa dal sole e in parte abbandonata? La strada di accesso è fiancheggiata da aranceti per approdare in un'oasi di pace e bellezza. La tenuta del Biviere include un aranceto modello e un giardino di rose e di piante grasse. Questo contrasto sintetizza forse la Sicilia stessa fatta di asprezze e raffinate bellezze artistiche. Dopo la passeggiata in giardino si può prenotare una colazione in giardino e gustare le famose granite di agrumi fatte al momento.