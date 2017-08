Acquedotto Pugliese in bicicletta: la petizione per aprire la ciclovia

Che cambiamento potrebbe portare dal punto di vista economico realizzare una ciclovia che segua l'Acquedotto Pugliese? L'Italia ha un potenziale enorme per quanto riguarda la mobilità dolce e il turismo in bicicletta. Lo sta dimostrando la via Francigena, grazie anche al Giubileo, così come la ex ferrovia Spoleto-Norcia, che attraversa una delle aree italiane più interessanti dal punto di vista turistico e paesaggistico. La convinzione che la Puglia potrebbe sfruttare questa opportunità di turismo ciclabile ha spinto BikeItalia a promuovere una petizione, indirizzata agli Assessori regionali al turismo e ai trasporti, che ha superato le diecimila firme. La richiesta è di completare il tragitto della ciclovia di cui finora sono stati realizzati solo dieci km, puntando a poter pedalare per tutto il percorso di 450 km dalle fonti del massiccio del Cervialto, in Irpinia, fino a Santa Maria di Leuca in Salento.

Un tratto dell'Acquedotto Pugliese. Foto di Istvánka su Wikipedia con licenza Creative Commons