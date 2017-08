Spoleto-Norcia: da ferrovia abbandonata a percorso mozzafiato

La ex ferrovia da Spoleto a Norcia si sta trasformando in un percorso di mobilità dolce dall'alto valore storico, artistico e naturalistico. Al momento non tutto il tracciato è attraversabile ma già ora ci sono tratti ciclo-pedonali mozzafiato che fanno immergere nel verde chi li percorre. Il progetto per una ferrovia di fine '800 fu rinviato per i costi, preferendo un sistema di autobus (a vapore prima, a benzina) nei primi anni del ventesimo secolo. L'utilizzo della ferrovia fu inaugurato nel 1926 e i treni a trazione elettrica attraversarono la tratta fino al 1968.

Caratteristiche del tracciato