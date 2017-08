Al LAC, il centro che a Lugano unisce arte e cultura

Si chiama LAC un acronimo per Lugano arte cultura ed è un nuovo centro polifunzionale inaugurato a settembre a Lugano nel Canton Ticino, siamo in Svizzera Italiana. Un progetto importante, una casa per le arti e la musica che vuole aprirsi agli svizzeri ma essere anche un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trovare in un unico centro varie forme espressive: concerti, mostre, proiezioni, spettacoli teatrali.

Lugano e il LAC al centro d'Europa

Un giro a Lugano