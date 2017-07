Alla ricerca di nutrimento spirituale

Che cosa è l'istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia? L'Istituto Lama Tzong Khapa, fondato nel 1977, è uno tra i più importanti centri buddhisti in occidente, membro della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana, un'organizzazione internazionale fondata da Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche che riunisce 140 centri nel mondo. Fa parte dell'Unione Buddhista Italiana. Quali sono le attività dell'ILTZ? Oggi, durante i fine settimana, ma anche per periodi più lunghi, è possibile impegnarsi in ritiri di meditazione o seguire corsi di filosofia buddhista a vari livelli fino ad arrivare al programma internazionale di Studi Superiori di filosofia buddhista, il Masters Program, della durata di sette anni. A latere degli studi buddhisti, da anni l'Istituto ospita anche convegni di incontro tra pensiero occidentale e buddhista oltre a seminari di arti e terapie varie, come yoga, feng shui, tai chi, ecc. Che obiettivi si pone l'Istituto? Le attività dell'Istituto hanno come principale obbiettivo quello di rendere sempre più chiara ed attuabile la stretta relazione tra la antica filosofia buddhista e la realtà dell'occidente contemporaneo. L'intento è quello di offrire un'educazione integrata, ispirata a un'attitudine di responsabilità universale, attraverso la quale il cuore e la mente delle persone possano sviluppare il loro pieno potenziale di saggezza e compassione.