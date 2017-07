Le meraviglie artistiche di Benevento e del Sannio travolte dall’alluvione

La forza devastante dell'acqua colpisce spesso questo fragile paese, alcune zone più di altre. Benevento e il Sannio hanno già conosciuto catastrofi simili, ma il passato non aiuta ad affrontare meglio il difficile presente. L'alluvione in questa zona poco conosciuta della Campania ha il suo apice con l'esondazione di pochi giorni fa di alcuni dei suoi fiumi, il Tamarro e il Calore. I danni sono ingentissimi, al territorio, alle attività commerciali, alla popolazione. Gli aiuti giunti e l'attenzione mediatica mai abbastanza. Benevento è il cuore di questa furia d'acqua, la città simbolo di un territorio poco curato se non addirittura abbandonato. I morti sono 3 e la città è sommersa dal fango, quasi peggio dell'acqua. Ma cosa c'è sotto il fango? Cosa nasconde questa terra? Conosciuta come la città delle “Streghe”, la storia della magica città si sintetizza in tre periodi principali: Romano, Longobardo, Pontificio. Benevento è un museo a cielo aperto, una città da percorrere e dalla quale farsi stupire senza mete precise: l'Arco Traiano, il Teatro Romano, la maestosa Rocca dei Rettori, il Duomo, il Ponte Leproso, la Chiesa di Santa Sofia Patrimonio dell'Unesco o l’Hortus Conclusus, nel giardino dell’ex convento S. Domenico, in piazza Guerrazzi, un insieme di significativi elementi scultorei dell’artista Domenico Paladino, configuranti un’unica opera compiuta. Il Sannio una provincia che offre molto, che sazia chi va in cerca di paesaggi incontaminati, rimasti selvaggi, da scoprire: tra i percorsi da "vivere" c'è sicuramente la Dormiente del Sannio un itinerario che interessa il Massiccio del Taburno-Camposauro, appartenente all’Appennino Campano che, per l’aspetto delle montagne, somiglianti a un profilo femminile disteso, ha preso questo nome. Virgilio sia nelle Georgiche che nell'Eneide descrisse queste terre, ricche d'acqua e vegetazione: dall’agrifoglio al biancospino, dal sottobosco agli alberi ad alto fusto, quali castagno, abete, quercia e faggio. Tra gli animali sono presenti i predatori: volpe, donnola, martora e faina. Abbondano cinghiali, ricci, lepri, caprioli, mufloni nonché cavalli allo stato brado.