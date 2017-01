Antiparassitari naturali per l’orto: l’ortica

Alcune specie selvatiche di patata, per difendersi dall'attacco degli afidi secernono una sostanza volatile del tutto simile a quella che gli afidi emettono in presenza di pericolo, causando così l'allontanamento dei parassiti. La stessa solanina, un alcaloide di cui sono ricche tutte le solanacee (patate, pomodoro, tabacco, melanzane, peperoni) rappresenta una forma di difesa delle piante dagli attacchi dei parassiti animali (dorifora) e vegetali (fusarium). Da queste osservazioni è nata, già all'inizio del secolo l'idea di utilizzare preparati vegetali per la difesa delle piante, un impiego oggi riscoperto dall'agricoltura biologica.

Difesa delle piante: l'ortica

Come si prepara il macerato di ortica

"Macerato in fermentazione"