La vera opportunità della medicina naturale per le allergie è la prevenzione dell'evento acuto. Gli antistaminici non fanno altro che attendere che il fenomeno allergico si mostri e lanciano l'attacco all'istamina appena muove i primi passi oltre la soglia. La medicina naturale, invece, giunge in anticipo e, per questo, la cura dovrebbe essere intrapresa almeno due mesi prima rispetto all'insorgenza classica dei sintomi, scegliendo in modo accurato fra i rimedi più indicati. L'omeopatia, in particolare, sa arrivare al dettaglio, distinguendo addirittura fra i rimedi quelli più adatti per chi aggrava stando all'aria aperta o, viceversa, al chiuso, fra chi sta male fin dal mattino o chi ha un attacco acuto di notte, come ad esempio nell'asma allergica. Riconoscere il proprio rimedio è semplice e una volta trovato va iniziato fin da gennaio per arrivare preparati a primavera. La seconda meravigliosa opportunità è l'assenza di effetti collaterali. Nel farmaco tradizionale questi effetti sono fastidiosissimi. L'antistaminico comporta grande sonnolenza e deconcentrazione. Il cortisone è efficace ma deve essere utilizzato con parsimonia, poiché il suo uso prolungato crea scompensi al sistema immunitario, oltre ai grandi effetti collaterali quali ritenzione idrica e stanchezza.

Antistaminici naturali

Viola tricolor tintura madre:

Plantago Maior:

Ribes Nigrum:

Viburnum Lantana :

macerato glicerico 50 gocce ogni

sera.

Azione broncodilatatrice abbastanza rapida e immediata. In caso di

sintomi acuti la somministrazione può essere ripetuta

più volte e si trova anche in forma spray, da spruzzare in

bocca anche a più riprese in caso di asma acuta,

broncocostrizione.