Nasce il car sharing aziendale anche per il tempo libero

Esiste il car sharing classico e quello per i dipendenti delle aziende. Poi c'è il modello che sta sperimentando Arval, un car sharing aziendale valido sia per questioni di lavoro che per il tempo libero. È proprio questo il fattore distintivo dell'offerta del car sharing proposto dalla società che promette una riduzione dei costi della mobilità aziendale fino al venti per cento, basti pensare alle spese di trasporto aziendale come i taxi, i noleggi e i rimborsi chilometrici per i dipendenti.

Arval car sharing, un vantaggio per i dipendenti