Come (sperare di) recuperare la propria bici a Milano grazie a Flickr

Chi si è visto rubare la bici ora ha una chance in più di vederla recuperata. Il Comune di Milano ha deciso di pubblicare le foto di quaranta biciclette recuperate in un deposito illegale nel capoluogo lombardo. Ora è possibile visionare le biciclette sull'account del social network degli amanti delle fotografie Flickr. Un'idea semplice ma utilissima: chiunque può visionare le bici e sperare che tra quelle possa ritrovare la sua mountain bike nuova fiammante rubato poco tempo dopo, oppure la bici d'epoca di valore trovata in qualche negozietto dell'usato, fino al regalo affettivo del nonno. Non è detto possa essere utile solo a chi vive a Milano e provincia, poiché il giro delle bici a volte può diventare persino nazionale.

Alcune delle bici recuperate a Milano. Immagini dall'account Flickr del Comune di Milano