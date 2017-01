Il Bosco Verticale di Milano: tutto sul grattacielo più bello del mondo di Stefano Boeri

Dopo essere stata sotto i riflettori grazie a Expo 2015, Milano torna a far parlare di sé grazie al grattacielo Bosco Verticale, certificato Gold Leed, progettato dall'architetto italiano Stefano Boeri. Nel 2014 l’edificio ha vinto l’International highrise award (il premio internazionale per palazzi a molti piani) e, come annunciato, il 13 novembre dal Council on tall buildings and urban habitat (Ctbuh) ha ottenuto il premio come miglior edificio al mondo del 2015.

Stefano Boeri, l’architetto che ha progettato il Bosco Verticale

Cos'è il bosco verticale?

Il Ctbuh