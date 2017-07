Stefano Boeri. La forestazione urbana per Milano e per il futuro delle città

Milano e l'Italia sono in gara per ospitare il quindicesimo Congresso forestale mondiale in programma nel 2021, dopo quello che si è tenuto a Durban, in Sudafrica, nel 2015. A contendersi la vittoria c’è anche la capitale della Corea del Sud, Seul. L’architetto Stefano Boeri, che ha progettato il pluripremiato Bosco Verticale, ha partecipato ai lavori del Comitato sulle foreste (Committee on Forestry, Cofo) che si è tenuto a Roma dal 16 al 22 luglio per sostenere la candidatura milanese nel solco dell’esperienza dell’esposizione universale dello scorso anno. Il tema portato avanti da Boeri e dall'Italia è quello della forestazione urbana e della tutela della biodiversità nelle grandi città.