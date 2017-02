Cane obeso, esercizi e dieta casalinga contro il sovrappeso

Amare il proprio cane significa anche nutrirlo correttamente. Un cane può essere alimentato in diversi modi, dalla pappa preparata in casa al cibo industriale. Quasi tutti sanno che un cane in buona salute e con un comportamento equilibrato è un cane nutrito in modo adeguato. Un cane obeso, invece, può soffrire di differenti patologie, perché i pericoli dell’obesità sono reali. Un cane grasso, così come capita agli uomini, è incline a diversi disturbi, che possono tradursi anche in una sensibile abbreviazione della vita.

Labrador e le altre razze a rischio sovrappeso

Le ricompense: permesse o no?