Case cantoniere: potete ancora presentare il vostro progetto di turismo sostenibile

Se avevate sognato di prendere una casa cantoniera per farne un bed and breakfast o un rifugio per ciclisti siete ancora in tempo: la scadenza per presentare progetti di riqualificazione delle case cantoniere è stata prorogata dal 31 ottobre al 15 novembre.

Case cantoniere: l'obiettivo dei progetti e i servizi