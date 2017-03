Che cosa è la Sindrome di Down

Il nome viene dal Dottor Lingdon Down, che per primo nel 1866 ne identificò le principali caratteristiche. E' caratterizzata dalla presenza genetica di un cromosoma in più nelle cellule di chi ne è portatore: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè un cromosoma n. 21 in più; da qui anche il termine "Trisomia 21". Genetico non vuol dire ereditario, infatti nel 98% dei casi la sindrome di Down non è ereditaria. La conseguenza di questa alterazione cromosomica è una forma di disabilità caratterizzata da un grado di ritardo variabile nello sviluppo mentale, fisico e motorio.

Le cause della Sindrome di Down

La Sindrome di Down nel neonato

La Sindrome di Down nella vita di tutti i giorni

Mélanie Segard è una ragazza con la sindrome di down che è riuscita a coronare il sogno di condurre le previsioni meteorologiche in tv