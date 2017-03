Chi ha paura del lupo? Tutti gli stereotipi da sfatare sul grande predatore

Fiera dagli occhi gialli, predatore aggressivo e crudele, fosco abitatore di boschi e foreste sempre intento alla caccia e alla predazione di greggi e animali. E qualche volta, come se non bastasse, un pericolo anche per l’uomo. Il lupo è questo e altro nella iconografia popolare. Da secoli viene visto, spesso e volentieri, come creatura del demonio, incarnazione del male e della cattiveria. Cattiveria che, purtroppo, resta un appannaggio dell’uomo e poco si addice a questo animale schivo e non incline alla vicinanza e al contatto con noi esseri umani. Di lupi e dei luoghi comuni che li riguardano abbiamo parlato con Antonio Iannibelli, fotografo e scrittore naturalista, che segue il grande predatore da vicino ormai da anni, osservandone l’habitat e i comportamenti con l’aiuto della sua, inseparabile, macchina fotografica. Un fotografo è un cacciatore senza carabina. La tecnica di approccio alla “preda” - per nostra e sua fortuna solo da immortalare in uno scatto – lo rende un attento conoscitore dell’habitat naturale di boschi e colline e delle creature che li popolano. “Il lupo è un animale non aggressivo – ci racconta Iannibelli che ha creato anche un blog sul lupo – e nel suo dna è insita la naturale diffidenza nei confronti dell’uomo. La sua indole schiva ed elusiva lo porta a non interferire nelle attività umane e a rimanere nascosto nell’habitat che gli è proprio. Solo per fame, e quindi per la necessità di provvedere ai bisogni del branco, lo si può vedere avvicinare ai luoghi abitati, ma in questi casi è solo il bisogno che muove i passi del branco e dei dominanti che ne guidano il cammino”.

Il lupo cattivo delle favole non esiste

Leggende e luoghi comuni sul Grande Predatore