Capodanno, la notte più lunga per cani e gatti. Qualche consiglio per proteggerli

Mentre per le persone la notte dell'ultimo giorno dell'anno è solitamente un momento di festa, per gli animali è uno dei momenti peggiori dell’anno. Cani e gatti, o perlomeno la maggior parte di loro, non amano infatti i botti di Capodanno, anzi, ne sono letteralmente terrorizzati. Per fortuna molti comuni d’Italia hanno vietato l’uso dei botti, anche per motivi ambientali, la maggior parte non ha avuto però questa sensibilità.

Al riparo

Favorire l’identificazione

Atteggiamento distaccato

Evitare passeggiate negli orari “caldi”