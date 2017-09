Con E-Kaia l’energia si genera dalle piante

La scarsa durata delle batterie installate all'interno dei moderni dispositivi digitali rappresenta un grande problema per tutti coloro che utilizzano regolarmente smartphone e tablet come strumento di lavoro e studio. È proprio partendo da questo inconveniente quotidiano che Carolina Guerrero, Camila Rupcich ed Evelyn Aravena, tre studentesse di ingegneria in Cile, hanno ideato E-Kaia, un particolare meccanismo che carica i piccoli devices rispettando l’ambiente.

Immagine in evidenza ©photo.elsoar.com