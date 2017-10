Ecco l’economia della felicità. Il documentario

In tempi di crisi ambientale, finanziaria, economica, ecco quello che si può definire il manifesto di una nuova coscienza collettiva, la bandiera di un nuovo movimento che mette l'uomo e lo sviluppo sostenibile al primo posto, non più solo l'economia del profitto e della crescita ad ogni costo. Un film-documentario che analizza il mercato e la società ai giorni nostri, smontando con otto domande alcuni idiomi tipici legati alla globalizzazione. In risposta, forse in maniera un po' utopistica, mostra un modo nuovo di "consumare", con valori legati alla comunità, all'autoproduzione, alla famiglia. Scritto e diretto da Helena Norberg-Hodge, fondatrice e direttrice dell'ISEC (Società Internazionale per l'Ecologia e la Cultura), "L'Economia della Felicità" non solo offre una schietta analisi della globalizzazione e delle ripercussioni che questa ha avuto sulla società e sui rapporti umani, ma offre alllo spettatore una chiave di lettura nuova e una speranza per il futuro.

Helena Norberg-Hodge.