Record per l’eolico in Europa. Coperto (quasi) il 20% della domanda di elettricità

Il vento ha soffiato con forza, lo scorso lunedì 11 settembre. Tanto da far segnare un record storico per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da eolico: il 19,8 per cento della domanda di energia elettrica europea è stato infatti coperto da fonte eolica, pari a 1,6 miliardi di kWh.

