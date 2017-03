Vestas, l’eolico ha il vento in poppa

Il 2016 è stato un anno particolarmente favorevole per lo sviluppo dell’eolico a livello globale, lo testimoniano i numerosi progetti messi in campo lungo tutto il globo. Non solo, anche i dati dei maggiori player di settore avvalorano i fatti. Tra questi Vestas, operatore eolico dal 1898 quando Hansen, il signor Vestas, aprì la prima officina e che negli anni ha costruito, pala dopo pala, la propria realtà.