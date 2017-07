EveryRide. L’app che aggrega tutti i servizi di carsharing e chiama (anche) il taxi

Aumentano i servizi a disposizione della mobilità condivisa. Bike, scooter e carsharing si diffondono, per lo meno nelle maggiori città italiane. Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli offrono la possibilità di muoversi senza utilizzare il mezzo privato. Ecco allora l'idea di un gruppo di giovani laureati. Perché non realizzare un'applicazione, gratuita e senza registrazione, che raggruppi i principali servizi di condivisione dell'auto, della bici o di altri mezzi a disposizione degli utenti e che all'occorrenza permetta pure di prenotare un taxi? Nasce così EveryRide, un'app in grado di fornire questo servizio e disponibile dallo scorso dicembre per iOs e Android e Windows Mobile. L'applicazione permette di vedere in tempo reale in una mappa e nello stesso momento tutti i veicoli messi a disposizione nelle città dove il servizio è attivo e di poter scegliere così quello più vicino. Ma non solo. “EveryRide confronta le diverse soluzioni disponibili per giungere alla propria destinazione, in base a stime di parametri quali il tempo di percorrenza e il costo complessivo della tratta da percorrere”, spiega Virginio Morra, uno dei fondatori della startup. Inoltre “mostra su mappa le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e le aree coperte dal Wi-Fi gratuito”.

Come districarsi tra le offerte