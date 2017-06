Car sharing, tutto quello che c’è da sapere

L’auto condivisa piace. Anzi piace moltissimo. Negli ultimi sei mesi, in Italia, il car sharing è cresciuto del 35 per cento raggiungendo quota 4,2 milioni di prenotazioni. Un successo sino a pochi anni fa tutt’altro che scontato, ma che ora fa gola a un numero crescente di operatori. Merito delle tariffe accessibili, della facilità nel reperire le vetture, dell’intuitività delle app per la gestione del servizio e, soprattutto, delle difficoltà nell’utilizzare l’auto privata in città. Specie per accedere al centro. Indipendentemente dalle motivazioni alla base del boom del car sharing, ciò che conta è che promette di rendere più sostenibile la mobilità e ridurre il traffico.

Con il car sharing la stessa comodità di un’auto privata

Si passa dal possesso al semplice utilizzo dell’auto

ZTL e parcheggio gratuito con il car sharing

Le auto del car sharing sono sicure e inquinano meno

Un fenomeno che interessa metropoli e piccole città

Il free floating alla base del successo del car sharing

Car sharing con le smart per car2go

Anche per Enjoy tariffe al minuto

Cresce il car sharing con le vetture elettriche