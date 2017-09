Fotovoltaico galleggiante. Ora lo si installa sulle dighe

Se si pensa all'energia solare la prima immagine che probabilmente viene in mente è quella di un pannello installato su di un tetto di un'abitazione. Le applicazioni si sono però evolute, e aziende come Ciel & Terre hanno trovato nuove superfici sulle quali installare i pannelli, ovvero gli specchi d'acqua. È da qui che nasce il concetto di fotovoltaico galleggiante. E una delle ultime installazioni è avvenuta in Portogallo, nella diga di Alto Rabagão.

Fotovoltaico galleggiante, in Portogallo alimenterà 100 famiglie

I benefici del fotovoltaico galleggiante