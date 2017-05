In Cina il più grande impianto solare galleggiante

Ha la capacità installata di 40 MW, il nuovo impianto solare galleggiante realizzato nella provincia dello Anhui, in Cina. L'opera porta la firma della cinese Sungrow e sorge in quello che è un lago creatosi per subsidenza all'interno di una ex miniera di carbone, di cui la regione è ricca.

Perché un impianto solare galleggiante è una buona idea