Gianantonio Locatelli si racconta: cosa c’è dietro al Museo della merda

Agricoltore, allevatore, imprenditore e grande appassionato d'arte; un insieme di competenze che portano Gianantonio Locatelli, partendo dalla gestione quotidiana dei suoi bovini e dalla produzione dei loro escrementi, a creare un progetto ecologico e allo stesso tempo industriale. Non solo: dopo molti anni di lavoro e riflessioni intorno al tema e alle pratiche della trasformazione, insieme ad amici e artisti, avvia il processo che lo porterà in pochi anni a realizzare il Museo della merda. Gianantonio Locatelli, classe 1956, dopo aver studiato giurisprudenza decide di continuare, come il padre, la professione di agricoltore, allevatore e produttore di formaggi. Alla fine degli anni Settanta partecipa a molti viaggi di lavoro negli Stati Uniti ed in Israele per approfondire la professione di allevatore di bovini; durante questo periodo visita spesso anche New York, dove si lascia travolgere dal movimento della pop art da cui rimarrà profondamente segnato. “L’arte mi ha accompagnato tutta la vita. Negli anni Settanta mentre ero negli Stati Uniti a imparare il mestiere, andavo molto spesso a New York; lì mi sono scontrato con il movimento artistico della pop art, caratterizzato da un fermento incredibile. Senza capire fino in fondo cosa stesse succedendo ne sono rimasto completamente affascinato. Io avevo già un’attitudine all’arte perché da bambino disegnavo ed ero creativo, così mentre ero lì a imparare il mestiere dell’agricoltura, allo stesso tempo mi stavo legando in maniera imprescindibile all’arte. Ero attirato da tutto quello che comportava”, racconta Locatelli.

Merda, dalla trasformazione alla rivoluzione

Il legame profondo tra il museo e l'arte

Dagli escrementi nascono innovazioni e nuovi materiali

L'influenza artistica