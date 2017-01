Museo della merda, quando dal letame nascono innovazioni

Gianantonio Locatelli è il proprietario dell’azienda agricola di Castelbosco, un'azienda dedicata principalmente alla produzione di latte per il famoso formaggio Grana Padano. Al suo interno ospita 3.500 bovini di razza selezionata che producono quotidianamente 500 quintali circa di latte e 1.500 di sterco. Dalla gestione quotidiana dei capi d'allevamento, della loro produzione e dei loro rifiuti è sorta la necessità di trasformare l'azienda stessa in un progetto ecologico e industriale innovativo. “L’idea – spiega Locatelli, proprietario dell’azienda – è quella di uno stabilimento che, unendo biomeccanica, arte ambientale, e sofisticati sistemi di sfruttamento energetico dallo sterco dei suoi bovini, ricavi oggi prodotti utili come metano, concime per i campi, materia grezza per intonaco e mattoni. Arrivo da una famiglia di agricoltori, che mi ha sempre insegnato che dalla merda nascono i soldi. Mi sono sempre sentito molto vicino e affascinato da questo materiale. Ho sempre lavorato in mezzo agli animali quindi in mezzo alla merda e non ho mai avuto problemi di nessun genere, anzi mi meravigliavo quando gli altri si dimostravano negativi nei confronti di questo materiale. Alla fine, dopo averne sperimentato non solo gli svantaggi ma anche tutti i vantaggi ho deciso di renderle omaggio e giustizia. Non è solo maleodorante, schifosa, accompagnata da giudizi negativi: la merda è il materiale del futuro".

La seconda vita del letame

Il principio del progetto è la circolarità

La storia del Museo della merda

La reazione del pubblico

Un'idea che conquisterà il mondo?