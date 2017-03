Global change award, per premiare l’avanguardia della moda sostenibile

Giunto alla seconda edizione il Global change award ideato da H&M foundation intende sostenere le realtà imprenditoriali nascenti in grado di ridurre l’impatto ambientale di uno dei settori industriali più grandi e inquinanti al mondo. Tra le tante idee prese in esame dalla giuria di esperti internazionali in materia di moda sostenibile cinque sono state selezionate per accedere alle votazioni finali aperte al pubblico fino al 2 aprile e che si possono fare direttamente sul sito dell’iniziativa. In palio un milione di euro che verrà suddiviso tra le start up arrivate in finale: alla più votata andranno 300mila euro, alla seconda 250mila e alle restanti 150mila ciascuna.

Global change award, i vincitori

Il Global change award come trampolino di lancio