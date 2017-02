Guarire mangiando con una dieta bilanciata

Variando la dieta assicurerete al vostro organismo una gamma più ampia di sostanze nutritive indispensabili per il suo funzionamento. La prossima volta che fate la spesa, quindi, comprate qualcosa di nuovo. In ogni pranzo e cena non dimenticatevi la verdura e i cereali; considerate che giornalmente dovreste mangiare, come minimo, cinque porzioni di verdura e frutta fresca. Si ricordi che per porzione si intende una tazza di verdura a foglia verde o una tazza e mezzo di altre verdure (cotte o crude) e un frutto di medie dimensioni. Preparate gli alimenti in modo semplice. Cucinateli a vapore, al forno o alla griglia insaporendo con pochissimo sale, succo di limone e erbe. Evitate le fritture, che sono difficili da digerire; inoltre, gli oli e i grassi scaldati irrancidiscono rapidamente e sono molto calorici. Per fornire al vostro corpo l'energia di cui ha bisogno, consumate tre pasti al giorno (un'ottima colazione, un buon pranzo, una cena leggera) con uno spuntino a metà mattino e metà pomeriggio. A ogni disturbo la sua dieta, di seguito alcuni esempi:

La dieta per i problemi respiratori

Aglio, scalogno, cipolle, porri, cavoli, cavolfiori, broccoletti, rape, rafano, senape, crescione, rucola contengono sostanze solforate che, oltre ad operare un'azione antinfiammatoria, rendono fluido il catarro favorendone l'eliminazione. L'azione è maggiore se questi alimenti vengono consumati freschi e crudi, in insalata.

Peperoncino rosso, senape, zenzero e curcuma sono spezie che aggiunte nelle minestre e nel brodo caldo aiutano ad eliminare il catarro e a dilatare i bronchi.

Bacche di mirto utilizzate per insaporire sono ricche di olio essenziale contenete una sostanza dall'azione balsamica e antibatterica.

Miele contiene bioflavonoidi ad azione antibatterica e antivirale contro i microrganismi che più di frequente colpiscono l'apparato respiratorio.

La dieta per il colon irritabile

La dieta per emorroidi e ragadi

La dieta per l'ipertensione

La dieta per la stitichezza