E-bike, tutto quello che c’è da sapere sulle bici a pedalata assistita

Quando nel XVI secolo Niccolò Copernico sostenne che al centro delle orbite dei pianeti vi fosse il Sole anziché la Terra, il mondo visse un vero e proprio ribaltamento dei sistemi concettuali sino ad allora comunemente accettati. Una “rivoluzione copernicana” in grado di cambiare la percezione della realtà. Oggi, un’evoluzione altrettanto radicale è in corso e promette di mutare profondamente la mobilità del futuro. Le e-bike sono tra noi. Se, sino ad ora, per la maggioranza delle persone l’auto rappresentava “la Terra”, la bicicletta a pedalata assistita sarà “il Sole” di domani. Copernico docet.

Cosa sono le e-bike

Fatica, non ti temo

Per lavoro o svago, la e-bike è per tutti

Divertimento al top

Come funziona una e-bike

La propulsione elettrica incide sul peso

Quattro posizioni standard per il motore

Le e-bike godono di tutti i vantaggi delle bici “muscolari”

Prezzi ancora elevati

I costi sono destinati a scendere. E debutta l’hi-tech

Le e-bike sono ecologiche