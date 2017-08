Alex Zanardi e gli altri, una pioggia di medaglie alle Paralimpiadi 2016

Piogge di medaglie alle Paralimpiadi di ciclismo di Rio 2016: Alex Zanardi ma non solo, una grande giornata per il ciclismo paralimpico italiano. L'ex pilota di Formula Uno non ha smentito le attese e nella gara cronometro handbike H5 delle Paralimpiadi di Rio porta a casa l'oro, con il tempo di 26'36''81.

Quanti brividi.... grazie Alex Zanardi per avermi reso questa giornata indimenticabile!! pic.twitter.com/qd8Jl4SDKa — Gianmarco Tamberi (@gianmarcotamber) 14 settembre 2016

E già solo per questo potremmo ritenerci soddisfatti ma il ciclismo handbike delle paralimpiadi ci ha donato altri piazzamenti dal sapor di medaglia che arricchiscono il medagliere italiano.

Paralimpiadi di ciclismo Rio 2016, le categorie