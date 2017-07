I reattori nucleari di Hinkley Point costeranno 22,3 miliardi di euro

I reattori Epr della francese Edf continuano ad accumulare ritardi e a vedere i costi salire alle stelle. Come già accaduto ad Olkiluoto, in Finlandia, e a Flamanville, sulle sponde della Manica, il cantiere inglese di Hinkley Point ha registrato all’inizio del mese di luglio il primo rincaro ufficiale. Benché i lavori in terra britannica siano ancora solamente alla fase preparatoria, il colosso transalpino ha già dovuto rivedere i conti: “Il costo del progetto - ha reso noto in un comunicato - è ormai stimato a 19,6 miliardi di sterline (22,3 miliardi di euro, ndr), in aumento di 1,5 miliardi (1,8 miliardi di euro) rispetto alle valutazioni precedenti”.

La preoccupazione del ministro dell'Economia francese

Già previsti mesi e mesi di ritardo per i reattori di Hinkley Point

The controversial project to build nuclear power plant at #hinkleypoint hit by 15 month delay and extra £1.5bn bill https://t.co/NWvS3ohF4e pic.twitter.com/d0bmKg4VF9 — AFP news agency (@AFP) 3 luglio 2017

It's not safe, it's not clean & it's certainly not cheap. Another £1.5 BILLION added to Hinkley estimate. Scrap it. https://t.co/pRpsxFRSvh — Green Party (@TheGreenParty) 3 luglio 2017