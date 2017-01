Il mitico pulmino Volkswagen rinasce elettrico. Ecco com’era l’originale

Per il dieselgate e le sanzioni che arriveranno, il 2015 è stato un anno tribolato per Volkswagen. Che allora decide di aprire il 2016 con questo piccolo colpo di genio. Andare a ripescare gloria nel suo passato, rivendicandone idee ed emozioni, e nel contempo proiettarsi in avanti su innovazione e sostenibilità. Tutto questo è Budd-e, il pulmino che vuole essere considerato l’erede spirituale del Bulli, il Volkswagen T1, uno dei veicoli più simbolici della storia dell’automobilismo e del costume.

Budd-e. Un giocattolo elettronico, anzi elettrico

Il dopoguerra e il turismo di massa

La cultura hippie, il pulmino dei figli dei fiori