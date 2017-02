Il libro dei sogni

Il libro dei sogni comincia con un quaderno a fogli mobili, una penna e una lucina accanto al letto. Serve a ricordare i sogni, a registrarli appena prima che la coscienza della veglia li faccia sparire come carta nel fuoco. Ma non solo. La concentrazione quotidiana sull'attività onirica amplia la percezione del nostro inconscio, inaugura una migliore comunicazione, a due vie, fra i diversi emisferi cerebrali. Riuscire a tenere un diario dei sogni, per un periodo di tempo abbastanza lungo, consente di comprendere il nostro personalissimo linguaggio simbolico, di riconoscerne le costanti e i ritornelli: si può tracciare una mappa del paesaggio interiore, altrimenti inaccessibile se non per brevi e spesso incomprensibili incursioni. Per prima cosa è bene segnare data e titolo. Poi, rapidamente, l'emozione di fondo e la trama, saltando i punti mancanti, scrivendo in modo quasi stenografico. Questo va fatto appena svegli, quasi nel dormiveglia. Più con calma, poi, si aggiunge ogni dettaglio, dall'ambientazione alle associazioni e sensazioni. Si può arricchire il resoconto con dei disegni, con foto o immagini ritagliate, oppure poesie o ricordi. E anche con pezzi di diario della veglia, sempre in senso simbolico-emozionale. Ogni personaggio del sogno è una parte di se' da riconoscere. Si noterà che alcune atmosfere, oppure dei fatti o degli oggetti, tendono a riproporsi più volte. Ad esempio una casa, o guidare, o gli ombrelli. Non serve cercarne il significato subito, basta registrare il simbolo, e osservare come si ripresenta, per sentirne il messaggio in modo non razionale. Si può così stilare una specie di dizionario dei simboli personali e universali. Emergeranno inoltre anche di giorno, sorprendendoci, nel fenomeno della sincronicità.

