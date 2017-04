Da una miniera di carbone nascerà il più grande parco solare del Kentucky

La Berkeley Energy Group, una società produttrice di carbone con sede nel Kentucky ha annunciato che, in collaborazione con Edf Renewable Energy, sta conducendo alcuni studi di fattibilità per trasformare due miniere a cielo aperto in un parco solare che potrebbe produrre fino a 50 o 100 megawatt di energia elettrica. Un impianto enorme se si pensa che oggi il parco solare più grande del Kentucky è dieci volte più piccolo.

Kentucky coal company announces plans to build the state’s largest solar farmhttps://t.co/KK3mvZhZQgpic.twitter.com/tB0WJiZzyI — ThinkProgress (@thinkprogress) 20 aprile 2017

Solare più conveniente del carbone

Un parco solare per creare nuova occupazione

Le rinnovabili creano occupazione, ma servono competenze

Appalachia, la fine corsa del carbone è una certezza