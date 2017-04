Nel 2016 le rinnovabili sorpassano le fossili e prezzi ai minimi storici

Boom di rinnovabili nel mondo. Nel 2016 a livello globale la nuova capacità installata - escludendo i grossi impianti idroelettrici - è aumentata del 9 per cento, 138,5 gigawatt nel 2016 contro i 127,5 gigawatt del 2015, mentre sono stati investiti 241,6 miliardi di dollari in energie verdi, quasi un quarto in meno (23 per cento) rispetto all'anno prima. I dati arrivano dall’ultimo rapporto "Global Trends in Renewable Energy Investment 2017" dell’Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, redatto in collaborazione con Frankfurt School-Unep Collaborating Centre e Bloomberg New Energy Finance. In generale, secondo il rapporto dell’Unep, di fronte a una crescita della capacità installata di energia rinnovabile la spesa media di capitale per megawatt, per fotovoltaico ed eolico, è calata di oltre il 10 per cento, in parte grazie al minor costo delle tecnologie rinnovabili.

