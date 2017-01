La rivoluzione di Caravaggio in mostra a Londra

Affiora puntualmente, ogni volta, un brivido di stupore nel constatare come i capolavori oggi riveriti alla stregua di indiscusse ed eccelse pietre miliari della storia dell’arte di tutti i tempi, abbiano quasi sempre assunto, al loro primo apparire, le sembianze dell’avanguardia, della rivoluzione, del sovvertimento spesso clamoroso di un gusto consolidato. Nel caso di Caravaggio l’impatto folgorante e sconvolgente che ogni sua immagine produce ancora oggi, a distanza di oltre 4 secoli, sull’osservatore contemporaneo, è un eloquente ed utilissimo indizio per intuire sino a che punto il pubblico di fine Cinquecento-inizio Seicento potesse rimanere turbato e scosso dall’irresistibile miscuglio di realismo e dramma che balzava prepotentemente fuori da quelle tele. Fin dai suoi esordi romani, infatti, Michelangelo Merisi sfoggiò i crismi dell’originalità e dell’innovazione assoluta: i suoi dipinti giovanili affollati di ragazzi aitanti, di musicisti, cartomanti e bari, brulicanti di vita e concretezza, passavano tutt’altro che inosservati e sarebbero stati immediatamente seguiti dalle prime importanti commissioni pubbliche e private. E sebbene, come ha sottolineato il direttore della National Gallery, Gabriele Finaldi, le platee dell’epoca si fossero prontamente scisse tra denigratori ed apologeti dell’arte caravaggesca, è un dato di fatto innegabile che fin dal 1600 cominciarono le migrazioni di artisti che accorrevano a Roma da ogni parte d’Europa per osservare e studiare l’opera del Merisi.

L'iniezione di vita che travolge le convenzioni pittoriche

Da Artemisia Gentileschi a Georges de la Tour: non solo epigoni, ma anche autentici fuoriclasse