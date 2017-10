Le 11 auto più belle del Salone di Ginevra 2014

La bellezza è nelle idee più eteree e leggere, nell'armonia, nella nobiltà d'ispirazione, nell'eccellenza tecnologica. Per questo diamo per assodato che un'automobile, per essere considerata bella, deve essere rispettosa dell'ambiente, e non un mostro nero ingordo di petrolio. Questa è la classifica dei più bei modelli esposti al Salone dell'automobile di Ginevra 2014. Lode ai designer, alle case produttrici che credono nell'ecologia, agli ingegneri che realizzano oggi auto con trazioni ibride, elettriche o a idrogeno che correranno sulle strade del futuro con sempre meno pesi sull'ambiente, sempre più leggere.

Quant-e Sportlimousine

Bmw i8

Tesla Model S

Toyota FCV

ItalDesign Clipper

Mitsubishi Ca-Miev

Lexus CT 200h

Nissan Resonance

Subaru Viziv 2

Akka Link & Go 2.0

Kia Soul EV