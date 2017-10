Elon Musk, ceo e fondatore di Tesla Motors, ha firmato il progetto e il design della Tesla Roadster, la supercar 100 per cento elettrica che nel 2006, anno di presentazione dei primi prototipi, ha occupato la copertina del Time Magazine come la "migliore invenzione del 2006".

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo