Le auto diventano telefoni ambulanti. Al Ces di Las Vegas sono tutte elettriche, connesse, parcheggiano e arrivano da sole

Le stesse funzioni dello smartphone. I contenuti tecnologici, le app, l’interconnessione, i sensori di presenza, i touch screen, le fotocamere, la musica. Con la differenza che il telefonino lo portiamo noi in giro, l’auto ci porta lei. L’evoluzione tecnologica e, forse, la rivoluzione delle auto è in mostra al Ces di Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio. Già gli indizi del salone di Los Angeles di un mese fa ci mostravano un interessantissimo mutamento, in termini di qualità della vita, di modernità, di ecologia. L’auto sta diventando una capsula ambulante di tecnologia che ospita guidatore e passeggeri, in un rapporto che sta via via modificandosi verso l’automazione e l’ecoefficienza. Così, il Ces di Las Vegas continua ad attirare sempre più costruttori di automobili. È infatti tra le kermesse più importanti al Mondo di tecnologia: un tema sempre più preponderante nel mondo delle quattro ruote.

Non a caso sono sempre di più le auto esposte al Ces

Rinspeed: guida da sola col drone dietro

Faraday Future: 1000 CV per sfidare Tesla

Ford: insieme con Amazon per connettere la casa con l’auto

Mercedes-Benz: 84 fari a led e parcheggio a distanza

Bmw: la sportiva elettrica si scapotta e va a parcheggiare da sola

Volkswagen: rinasce il pulmino, ed è tutto elettrico

Fca: tutti connessi, anche le auto della polizia

Chevrolet: l’elettrica con 320 km di autonomia

Volvo Concept 26: con Microsoft l’auto si chiama con l’orologio

Nvidia: ecco i processori per guidare le auto

Kia: la strada verso la guida autonoma è tracciata