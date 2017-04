Letteratura di viaggio: 3 libri che ci portano altrove

Leggere così come viaggiare è un piacere enorme, leggere di viaggi forse lo è di più. Viaggiare, essere trasportati altrove grazie alle parole di un autore e alle sue esperienze può spingerci a intraprendere nuovi itinerari, a riviverne di passati o semplicemente può farci sognare. Questo genere letterario ha tra i suoi autori grandissimi nomi, altri meno conosciuti ma non per questo meno capaci di regalare forti emozioni. C’è chi scrive di grandi città, di avventure estreme in alta montagna, del rapporto con i diversi popoli incontrati o della simbiosi con la natura. Oggi cominciamo proponendovi tre titoli che hanno come comun denominatore, a nostro parere, il distacco dal mondo di tutti giorni, quello in cui tutti per dovere siamo obbligati a vivere quotidianamente e l’abbraccio invece a una dimensione altra, fatta di ascolto, silenzio e sguardo alla natura e a noi stessi.

Letteratura di viaggio: ecco i libri più belli

Walden ovvero vita nei boschi

“… andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici…”

Il mondo a piedi, l’elogio della marcia

“…la marcia è una bella immagine dell’esistenza, qualcosa d’incompiuto che sfida continuamente lo squilibrio… la marcia è un’apertura al mondo che invita a essere umili e a cogliere avidamente il momento…”

Nelle terre estreme

C'è tanta gente infelice che tuttavia non prende l'iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace nello spirito,ma in realtà per l'animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo... La gioia di vivere deriva dall'incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell'avere un orizzonte in continuo cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso.