L’Italia in bici come la Polonia: bene a gareggiare, male nelle classifiche

La mobilità ciclabile in Italia è fatta di gioie e dolori. Se il Belpaese ha visto un incremento delle vendite di biciclette del 6,6 per cento nel 2014, la nota dolente è la discesa dal quindicesimo al diciassettesimo posto della classifica della Federazione Europea Ciclisti (Ecf). Il nostro Paese si trova nella parte bassa in molti parametri, compreso (in questo caso per fortuna) il tasso di incidenti mortali per numero di ciclisti. Uno degli obiettivi di Ecf è dimezzare entro il 2020 il numero di ciclisti morti in Europa. In testa a queste classifiche troviamo i soliti noti: Danimarca, Paesi Bassi, Svezia.