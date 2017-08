Lubiana è bike friendly: come imparare in poco tempo

Non sempre bisogna inventarsi nuove soluzioni per migliorare la ciclabilità di una città. A volte basta semplicemente studiare bene cosa realizzano gli altri. E copiare. Si risparmia tempo e anche denaro, vedendo i risultati delle soluzioni già collaudate. Così Lubiana, capitale della Slovenia, ha deciso di guardare ad alcune esperienze europee per trasformarsi in pochi anni in una capitale bike friendly. Un'azione che ha contribuito alla sua nomina a Capitale verde europea del 2016 nonostante la concorrenza tedesca (Essen), olandese (Nijmegen), norvegese (Oslo) e svedese (Umeà).

Lubiana è amica della bicicletta