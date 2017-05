Mabeo furniture, mobili di alto design creati da artigiani del Botswana

Buon design, artigianato, alta qualità delle lavorazioni, uso di materiali sostenibili, sviluppo della cultura e della comunità locali: questi sono i valori etici ed estetici del brand Mabeo furniture. Disegnati da Peter Mabeo, fondatore dell’azienda, insieme a un gruppo di noti designer internazionali, i mobili e gli accessori per la casa sono prodotti preziosi realizzati prevalentemente in legno massello, cioè pieno, che proviene da foreste certificate e con lavorazioni artigianali di alta qualità come l’intaglio, il ricamo e la decorazione a foglie. Mabeo furniture rappresenta la determinazione di un imprenditore di portare il design africano all'attenzione del mondo.

Chi è Peter Mabeo

I materiali, legno certificato e metallo riciclato

Un workshop sul tema del design africano