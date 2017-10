MeetMount, il sito che mette in contatto chi vuole vivere lo sport in montagna

È un'idea semplice ma geniale e risponde a un desiderio che hanno in molti: trovare un compagno per praticare sport insieme in montagna. Così è nato MeetMount, il sito che mette in comunicazione persone con la stessa passione per la montagna e le discipline sportive che vi si praticano.

MeetMount per trovare "compagni di sport"

Come funziona MeetMount